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İlkay Gündoğan: Mesut Özil'le çok iyi arkadaşız

Manchester City'nin yıldızlarından İlkay Gündoğan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

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Premier League ekiplerinden Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan Arsenal forması giyen Mesut Özil ile de çok iyi arkadaş olduklarını dile getirdi.

İlkay Gündoğan ilk olarak Lig Kupası finali ve Mesut hakkında konuşurken, ''Mesut Özil çok iyi arkadaşım. Birbirimizi çok seviyoruz. Onunla vakit geçirmekten keyif alıyorum. Kendisi Avrupa'daki en yetenetkli oyunculardan biri. Almanya Milli Takımı'nda da birlikte oynuyoruz. Lig Kupası finalinden önce de konuştuk. Lig Kupası zaferini kutlayacak fazla vakit bulamadık'' dedi.

'Premier League'den 5 oyuncu seçmen gerekse kimleri alırdın?' şeklindeki soruyu da yanıtlayan İlkay ''Seçim yapmak çok zor. Çok iyi ve büyük oyuncu var. Arkadaşım olanları seçerdim. Mesut Özil, Emre Can, Leroy Sane ve tabii ki kendimi seçmem gerekiyor. Bir de kaleciye ihtiyacım var, Ederson'' ifadelerini kullandı.

Almanya ve Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili de konuşan İlkay, ''İki ülkeyi de çok seviyorum, iki ülkeyle de çok özel bağlarım var. Bir seçim yapmam çok zor'' dedi.

(Sporx)

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