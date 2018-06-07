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İlkay Gündoğan: Türkiye ile bağım kopmaz

İlkay Gündoğan, bu ifadeyi kullanıp, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşmede asla bir siyasi mesaj vermek söz konusu değildi. Hakaretler beni etkiledi” diye konuştu.

  • StarSpor
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MANCHESTER City’de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşması hakkında, “Görüşmede asla siyasi bir mesaj vermek söz konusu değildi” dedi. Alman Milli Takımı’nın İtalya’da kamp yaptığı otelde konuşan İlkay şunları söyledi: “Özellikle kişisel hakaretler beni çok etkiledi. Buluşmayı kimilerinin doğru bulmadığını anlıyorum. Biz Türk kökenliyiz. Türkiye ile sıkı bağlarımız var. Bu bağ kopmaz. Bu Steinmeier’in bizim cumhurbaşkanımız,Merkel’in başbakanımız olmadığını iddia etmemiz anlamına gelmez.”

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