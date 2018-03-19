İlkay Gündoğan'dan memleketi Balıkesir'e AVM!

Geçirdiği ağır sakatlıkların ardından eski sağlığına kavuşan Manchester City'nin orta sahadaki yıldızı İlkay Gündoğan'ın Balıkesir'de 2016 yılında aldığı SGK binası yerine yapacağı proje belli oldu.

Ünlü futbolcu İlkay'ın söz konusu binanın yerine yapmayı planladığı proje Balıkesir Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

PROJE 13 KATTA YÜKSELECEK

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; inşaat dördü bodrum kat olup toplamda 13 kat olarak yapılacak. 3 katı AVM olacak projenin 9 katı da ofis katlarından oluşacak.

KARDEŞİNİN İNŞAAT ŞİRKETİ İHALEYİ ALDI

Tarihi saat kulesi ve Kuva-i Milliye Müzesi yanında olduğu için çizilen proje Balıkesir Anıtlar Kurulu'na sunuldu. Şubat ayı içerisinde kurul tarafından onaylanan projenin toplam inşaat alanı 40 bin metrekare olacak. 42 dükkan 123 tane de ofis katının olduğu projenin yapımına Balıkesir SGK binasının tamamlanmasının ardından başlanacak.