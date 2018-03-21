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İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya transferini Arda Turan engellemiş

FIFA Menajeri Bayram Tutumlu'dan gündem yaratacak açıklama. Tutumlu, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya transferini Luis Enrique'nin Arda'yı çok istemesi engelledi.

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FIFA Menajeri Bayram Tutumlu, flaş açıklamalarında bulundu. Tutumlu, İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya transfer olamamasının nedenlerini anlattı:

Arda Turan öncesinde Barcelona kesin olarak İlkay ile anlaşmıştı. Fakat burada Arda Turan'ı ısrarla isteyen Luis Enrique oldu. Hatta ben Barcelona başkanı ile konuştum.

Arda Turan için bakıyoruz, halen Başakşehir takımında da oynayamadı. İlkay Gündoğan mesela halen Premier Lig'de çok iyi bir oyuncu. Biz bir Türk'e bir Türk'ü tercih ettik ama yanlış bir tercih yaptık.

(Radyospor)

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