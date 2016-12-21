İlkay Gündoğan 28 milyon TL'ye SGK binası aldı!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldığı SGK il binasını satışa çıkardı. Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, İngiltere’nin Manchester City takımında oynayan Balıkesirli futbolcu İlkay Gündoğan’ın binayı 28 milyon liraya satın aldığını söyledi.

İhaleye başka katılan olmadığını belirten Uğur, “6 ay önce satışa çıkarılan SGK binasını 8.5 milyona Büyükşehir Belediyesi olarak aldık. Yeni SGK binası bakanlık tarafından Bursa yolu üzerinde tamamlanmak üzere. Biz de ihaleye çıkarak bakanlıktan satın aldığımız halihazırda SGK olarak hizmet veren binayı satışa çıkardık. Kim aldı? Balıkesirli hemşerimiz olan İlkay Gündoğan. 28 milyonu bastı. Kasamıza girdi para. Hem de Londra’da Manchester City’den aldığı transfer parasını gönderdi bize. Helal olsun çocuğa. Böyle de hemşerilerimiz var” diye konuştu.

Ünlü futbolcunun satın aldığı binanın, yeni SGK binası biter bitmez 3-4 ay içinde boşaltılacağını belirten Uğur, “Satışa çıkardığımız bina planlarda konut ve ticaret alanı. İlkay Gündoğan da buraya iş merkezi ya da konut yapabilecek” dedi.

Gündoğan’ın Balıkesir’e her fırsatta destek olduğunu da ifade eden Uğur, “Mahalle ligi düzenledik. Geçen yıl Dortmund’ta oynarken, ilk üçe giren takımları İlkay Gündoğan davet etti ve orada misafir etti. Bu sefer de İlkay, Londra’da olduğu için ‘Manchester City maçına sizi götüreceğiz’ dedik. İlk 3’e giren takımları bu kez İngiltere’de ağırlayacak” dedi. (Habertürk)