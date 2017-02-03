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İlkay'ın yerine Yaya Toure

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2 hafta sonra başlıyor. Son 16'ya kalan takımlar yeni kadro listelerini UEFA'ya gönderdi. Manchester City kadrosunda önemli değişiklik göze çarptı.

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Sezonun ilk bölümünde Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayan Yaya Toure, güncellenen listeye girdi. Fildişi Sahilli futbolcu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak İlkay Gündoğan’ın yerine takımının Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.

Toure ile birlikte Manchester City'nin Palmeiras’tan transfer ettiği 19 yaşındaki Brezilyalı forvet Gabriel Jesus da yeni listedeki yerini aldı. Gabrıel Jesus, son oynanan West Ham maçını 1 gol ve 1 asistle tamamlamıştı. Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 21 Şubat'ta Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Ntvspor

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