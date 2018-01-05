İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'deki Ozan Tufan krizinin perde arkasını anlattı

'İşte Ozan Tufan Gerçeği' başlıklı yazı şöyle;

Kocaman yenilen gollerin çok büyük oranda Ozan'ın oynadığı bölgeden geldiğini tespit edince bunu kendisiyle paylaştı ve çalışmasını istedi. Çalışmak yerine vurdumduymaz tavırlar tekrarlanınca Aykut Kocaman, 7 milyon Euro'ya alınan Ozan Tufan'ı deyim yerindeyse defterden sildi.

İlk yarının bitmesinin ardından Aykut Kocaman'la telefonda uzun bir görüşmem oldu. Genel hatlarıyla dost sohbeti şeklinde geçen konuşmamızın birçok mevzisi bende saklı. Ama son zamanlarda Ozan ile ilgili birçok yalan yanlış haber çıktığı için işin gerçekliğini anlatma ihtiyacı duydum. İşin aslı şu. Ozan'ın ilk 11'de oynadığı maçların ardından teknik heyetin yaptığı analizlerde rakip hücumlarının ve rakiplerin attığı gollerin çoğunun Ozan'ın olduğu bölgeden geldiği görülüyor.

YA KAÇIRIYOR YA AĞIR KALIYOR

Ozan'ın zaman zaman pozisyonunu kaybetmesi, doğru pozisyondayken de yaptığı hamlelerde ağır kalması Fenerbahçe'ye defansif yönden sıkıntı çıkartıyor. Aykut hoca da Ozan'ı çağırıp kendisine bu durumu anlatıyor. Doğal olarak Ozan'dan beklentisi bu hataları gidermek için daha çok çalışması. Ama Ozan'ın tepkisi tam ters yönde oluyor. Daha çok çalışmayı bırakın idmanlarda vurdumduymaz bir tavır sergiliyor.

HERKES ISINDI OZAN ISINMADI

Şöyle bir örnek vereyim. 22 kişilik takımda idman öncesi herkes ısınırken buna Van Persie de dahil, bir tek Ozan Tufan ısınmıyor. Tabii Aykut hoca Ozan'ın bu tavrını gözden kaçırmıyor ve idman sonrası Ozan'ı bir kez daha ikaz ediyor. Ozan'ın kendisini Valbuena ve Giulliano ile kıyaslamaya başlaması ve sergilediği bu tutum Aykut hocanın tamamen gözünden düşmesine sebep oluyor.

BAŞKA BİR TAKIM YA DA U-21!

Ve en kötü zamanında sahip çıktığı Ozan Tufan'ı Aykut Kocaman deyim yerindeyse siliyor. İşin aslı astarı bu. Görünen o ki kamp kadrosuna dahil edilmeyen Ozan Tufan devre arasında takımdan ayrılacak. Ya da takım bulamazsa U-21 ile antrenmanlara çıkacak. Son olarak transferlerle ilgili şunu söyleyebilirim. Alınacak oyuncuların listesi hazır. Ama sıkıntı oyuncuların gönderilmesinde. Kimse Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor.