İmbula Toulouse forması giyecek

Stoke City, Fransız oyuncuyu sezon sonuna kadar Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a kiraladı. Fransız kulübünün 14 ile 18 milyon euro arasında bir satın alma opsiyonu ile transferi tamamladığı kaydedildi.

2015 yazında Marsilya'dan Porto'ya 20 milyon euro bonservis ile transfer olan Imbula, 7 ay sonra 24.25 milyon euro karşılığında Stoke City'e transfer olmuştu. Fransız ön libero, Stoke City'de 28 maça çıktı.

(Sporx)