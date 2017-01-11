Trabzonspor transferi resmen açıkladı!

Trabzonspor Kulübü, 31 yaşındaki Cezayirli savunma oyuncusu Carl Medjani ile sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı Antalya’daki otelde düzenlenen ve Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Alemdaroğlu’nun katıldığı törende, Medjani 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Alemdaroğlu, eski oyuncuları Medjani’yi yeniden aralarında gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Medjani’nin sevdikleri ve takdir ettikleri bir sporcu olduğunu belirten Alemdaroğlu, "Medjani, bize katkı sağlayacağına inandığımız bir sporcumuz ve onunla tekrar devam etme kararı aldık. Bu nedenle kendisine aramıza katıldığından dolayı hoş geldin diyorum ve başarılarının devamını diliyorum. İspanya’ya başarılarla gitmişti, bıraktığı yerden devam etmesini diliyorum. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.

Okan Alemdaroğlu, Medjani’nin, geçmişteki alacakları nedeniyle Trabzonspor Kulübüne açtığı 785 bin avroluk davayı da geri çekme konusunda ikna olduğunu kaydetti.