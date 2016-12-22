Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İnanılmaz! Kadroya girmeden 5 milyon TL

Umut Gündoğan, Jem Karacan ve Endoğan Adili... Bu 3 oyuncu, Galatasaray’ın TFF’ye bildirdiği kadroda yer almıyor. Ama onlar Florya’da idmana çıkmaya devam ediyorlar ve yıllık maliyetleri 5 milyon Lira’yı buluyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Finansal sıkıntılarla boğuşan Galatasaray, bir yandan kadro maliyetini azaltmaya çalışırken, diğer taraftan kadroda bile bulunmayan futbolculara para ödemeye devam ediyor. TFF’ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan orta saha oyuncuları Umut Gündoğan, Jem Karacan ve Endoğan Adili, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde idmana çıkıyorlar, ama A takımla birlikte çalışmıyorlar.
 
Umut’un Galatasaray’a yıllık maliyeti 1.5 milyon Lira. Hamza Hamzaoğlu döneminde alınan Jem Karacan ise tam 700 bin Euro, yani 2.5 milyon TL civarında para kazanıyor. Galatasaray formasıyla herhangi bir varlığı bile bulunmayan Endoğan Adili’ye de 250 bin Euro yani yaklaşık 900 bin TL para veriliyor. Bu da 3 oyuncunun toplam maliyetinin 5 milyon Lira’yı bulmasını sağlıyor.
 
O paraları veren yok
 
Galatasaray Yönetimi’nin öncelikli hedeflerinden biri de devre arasında bu 3 oyuncuyla yolları ayırarak kadro maliyetini düşürmek. Ancak bu futbolculara Galatasaray’ın ödediği parayı hiçbir kulüp vermiyor. Dolayısıyla onlar da başka bir yere gitmek istemiyorlar. Bu sorunun nasıl çözüleceği şimdilik muamma gibi görünüyor. (Fanatik)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Moskova'da metroda korkutan patlama

Moskova"da metroda korkutan patlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapıldı

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapıldı

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA