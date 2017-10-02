İngiliz basını, Arsenal'in Jack Wilshere'a 4 yıllık yeni kontrat önereceğini yazdı
Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden biri Jack Wilshere’dı.
İngiliz basını, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusunun Sarı-Lacivertliler’e imza atmaya sıcak baktığını yazmıştı.
Arsenal’da gözden düşen Wilshere, son dönemde kupa ve yedek kadroyla sahaya çıkılan Avrupa Ligi maçlarında şans bulmaya başladı. Ada medyasına göre Wenger, 25 yaşındaki futbolcuya 4 yıllık yeni sözleşme önerebilir.
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