İngiliz basını Arsenal'in, Jack Wilshere'ın yerine Oğuzhan Özyakup'u transfer edebileceğini yazdı
Ada medyası, Oğuzhan Özyakup’un, Arsenal’den ayrılacak olan Jack Wilshere’ın yerine transfer edilebileceğini yazdı.
Çıkan haberlere göre, Arsenal’den haftalık 120 bin pound kazanan 26 yaşındaki orta saha yerine, bu paranın yarısına oynayabilecek olan Ozzie tercih edilecek.
AKŞAM
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