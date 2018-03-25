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İngiliz basını Arsenal'in, Jack Wilshere'ın yerine Oğuzhan Özyakup'u transfer edebileceğini yazdı

Ada medyası, Oğuzhan Özyakup’un, Arsenal’den ayrılacak olan Jack Wilshere’ın yerine transfer edilebileceğini yazdı.

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Çıkan haberlere göre, Arsenal’den haftalık 120 bin pound kazanan 26 yaşındaki orta saha yerine, bu paranın yarısına oynayabilecek olan Ozzie tercih edilecek.

AKŞAM

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