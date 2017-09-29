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İngiliz basını Carlo Ancelotti'nin West Ham United'a gidebileceğini yazdı

Bayern Münih ile yolları ayrılan Carlo Ancelotti'nin yoluna Premier Lig'de devam etme ihtimali bulunuyor.

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Daily Mail'de yer alan iddiaya göre West Ham United'da Slaven Bilic ile yollar ayrılabilir ve yerine İtalyan teknik adam gelebilir.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve ilk altı hafta sonunda aldığı tek galibiyetle sondan üçüncü sırada yer alan bordo-mavililerde, Hırvat teknik adamın durumunun tehlikede olduğu belirtildi. Üzerindeki baskının her geçen gün arttığı Bilic'in gitmesi durumunda Ancelotti gibi Rafa Benitez'in de bir diğer alternatif olduğuna dikkat çekildi. 

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