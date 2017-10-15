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İngiliz basını, Crystal Palace'ın Cenk Tosun'u devre arasında 22 milyon Euro'ya alabileceğini yazdı

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Cenk Tosun için Beşiktaş'a yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Geride bıraktığımız yaz Cenk'i renklerine bağlamak isteyen Crystal Palace, Beşiktaş'tan ve golcü oyuncudan olumsuz yanıt almıştı. İngiliz basını, Crystal Palace'ın golcü futbolcunun transferi için ocak ayında yeniden girişimde bulunacağını öne sürdü. 

MONACO MAÇINI İZLEYECEKLER

Crystal Palace Futbol Direktörü Dougie Freedman'ın Cenk'in Finlandiya maçında attığı iki golü gördükten sonra tekrar harekete geçtiği öğrenildi. İngilizler, 26 yaşındaki santrforu Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde salı akşamı Monaco ile oynayacağı maçta da takip edecek. 

22 MİLYON EURO'YA ALINABİLİR YORUMLARI 

Cenk Tosun'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 Haziran'da sona eriyor. Yıldız oyuncunun kontratında son yılına girecek olmasını not düşen Ada basını 'Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıksa bile devre arasında 22 milyon Euro karşılığında oyuncusunu bırakabilir' değerlendirmesinde bulundu.

EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Beşiktaş'ın başarısında önemli payı olduğuna değinilen Cenk Tosun'un kariyerindeki en iyi yıllarını yaşadığı belirtildi.

PREMIER LİG'DE SON SIRADA

Benteke ve Wickham gibi golcülerinden sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan Crystal Palace, ligdeki ilk gollerini 8. haftada Chelsea karşısında attı. Chelsea'yi 2-1 yenen Roy Hodgson'ın talebeleri ligdeki ilk galibiyetine uzandı. Crystal Palace, Premier Lig'de 20. sırada yer alıyor.

DHA

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