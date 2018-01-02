İngiliz basını, Daniel Sturridge'i isteyen 6 takımdan birinin de Fenerbahçe olduğunu yazdı

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Telegraph, Liverpool’da fazla forma şansı bulamayan Daniel Sturridge’in, devre arasında takımdan gönderileceğini belirtmişti. Aralarında Fenerbahçe’nin de olduğu tam 6 takımın Sturridge’i transfer etmek istediği ifade edildi.

Kanarya’nın yanı sıra oyuncunun peşinde İngiltere’den Stoke City, Southampton, İspanya’dan Real Betis, Sevilla ile Valencia’nın olduğu ifade edilmişti. Ada’nın yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun da, dünkü haberinde 28 yaşındaki forvetin 2018 Dünya Kupası’nda İngiltere Milli Takımı’nın kadrosunda yer almak adına gitmeyi kafasına koyduğunu öne sürdü. İngiltere’nin hocası Gareth Southgate’in de, düzenli olarak oynamaması durumunda tecrübeli futbolcuyu Rusya’daki finallere çağırmayacağı belirtildi.

Bu gelişmeleri yakından takip eden Kanarya’nın da, hızlı bir şekilde teklifini hazırlayıp, Kırmızılar’ın kapısını çalacağı vurgulandı. Bu oyuncunun kiralık olarak başka bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yıldız futbolcunun kendisiyle ilgilenen takımlar arasında yakında bir tercih yapması bekleniyor.

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