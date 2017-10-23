İngiliz basını derbiyi füze yağmuru olarak gördü!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 berabere biten maçın ardından İngilizler'in en çok konuştuğu konu yardımcı hakeme yağan maddeler oldu. Atılan maddeler nedeniyle yerde kalan Ongun'a Fenerbahçeli futbolcular Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım yardımcı olmuştu.

Derbiye futboldan çok olayların damga vurduğunu belirten İngilizler, gergin geçen maçla ilgili şu yorumlarda bulundu;

'Kalkan oldular'

Daily Mail: İstanbul Derbisi'nde Galatasaray taraftarının füze yağmuruna tuttuğu yan hakem yerde kaldı. Ateşli derbide gelen füzelere Fenerbahçeli oyuncular kalkan oldu.

'Cesur Fenerbahçeli futbolcular hakeme kalkan oldu'