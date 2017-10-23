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İngiliz basını derbiyi füze yağmuru olarak gördü!

Dün akşam 0-0 sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumlayan İngilizler, Tarık Ongun'un pozisyonuna füze yağmuru başlıkları attı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 berabere biten maçın ardından İngilizler'in en çok konuştuğu konu yardımcı hakeme yağan maddeler oldu. Atılan maddeler nedeniyle yerde kalan Ongun'a Fenerbahçeli futbolcular Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım yardımcı olmuştu. 

Derbiye futboldan çok olayların damga vurduğunu belirten İngilizler, gergin geçen maçla ilgili şu yorumlarda bulundu; 

'Kalkan oldular'

Daily Mail: İstanbul Derbisi'nde Galatasaray taraftarının füze yağmuruna tuttuğu yan hakem yerde kaldı. Ateşli derbide gelen füzelere Fenerbahçeli oyuncular kalkan oldu.

'Cesur Fenerbahçeli futbolcular hakeme kalkan oldu'

The Sun: Üzerine yağan maddelerden dolayı yerde kalan hakeme cesur Fenerbahçe futbolcuları insan kalkanı oluşturdu. Türk Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Ozan Tufan ve bir Fenerbahçeli futbolcu, kafalarına yağan maddeler altında hakemi ve bayrağını alıp yardım ettiler. Fenerbahçe'nin tek bir şut bile çekemediği maçın ardından Galatasaray ligdeki liderliğini sürdürüyor.

(Milliyet)

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