İngiliz basını Eboue'nin tutuklandığını yazdı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, uzun bir süredir maddi sorunlarla boğuşuyordu.

Son olarak Aralık ayında Daily Mirror'a bir röportaj veren ünlü sağ bek, ekonomik anlamda iflasta olduğunu söylemiş ve vergi memurlarından köşe bucak kaçtığını itiraf etmişti.

LONDRA'DA TUTUKLANDI!

Mirror'ın futbol yazarlarından Darren Lewis ise resmi Twitter hesabından Cim Bom'un eski yıldızının tutuklandığını yazdı.

Ünlü gazeteci, Eboue'nin Kuzey Londra'da bir karakola götürüldüğünü öne sürerken oyuncunun tutuklanma nedeniyle ilgiliyse henüz bir bilgi alınamadı.

2011 yazında Arsenal'dan Sarı Kırmızılılar'a transfer olan Eboue, 2016 Mart'ında Sunderland'den ayrıldıktan sonra futbol yaşantısını noktalamıştı.

(Fanatik)