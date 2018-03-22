İngiliz basını, Everton'ın Oğuzhan Özyakup'a talip olduğunu yazdı Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup'a Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın talip olduğu iddia edildi.