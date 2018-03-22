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İngiliz basını, Everton'ın Oğuzhan Özyakup'a talip olduğunu yazdı

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup'a Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın talip olduğu iddia edildi.

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Beşiktaş'la sözleşme yenilip yenilemeyeceği belirsizliğini koruyan Oğuzhan Özyakup'a Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın talip olduğu iddia edildi.

Ada basınından The Sun'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göre Merseyside ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyu gündemine aldı.

Haberde öncelikli olarak Arsenal'ın yıldız orta sahası Jack Wilshere'ı transfer etmek istediği belirtilen Everton'ın tıpkı Oğuzhan gibi kontratı bu yaz bitecek oyuncuyu alamaması durumunda milli futbolcuya yöneleceği belirtildi.

Öte yandan Everton gözlemcilerinin de Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki maçlarına sık sık gelerek Oğuzhan'ın performansını yakından takip ettiği öğrenildi.

(Fanatik)

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