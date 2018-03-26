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İngiliz basını, Fellaini'nin Galatasaray'la anlaştığını bir kez daha yazdı

İngiliz basını, Fellaini’nin G.Saray’la anlaştığını yine yazarken Sarı-Kırmızılılar transferde bonservisi elinde olan oyunculara yönelecek. Fatih Terim, scout ekibine bu konuda talimat verdi.

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ADA basını, Manchester United’la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Fellaini’nin, Galatasaray’la anlaştığını yazdı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili bu tarz haberler daha önce de yapılmıştı. Belçikalı yıldızla birlikte Galatasaray’ın sezon sonundaki transfer stratejisi de ortaya çıktı.

YILLIK ÜCRET KATKISI

Sarı-Kırmızılılar, yaz aylarında önceliği bonservisi elinde olan isimlere verecek. Konuyla ilgili olarak Fatih Terim’in talimatıyla çalışmalara başlandı. G.Saray’ın scout ekibi, takviyelerde kulüpleriyle sözleşmeleri tamamlanacak futbolcuları ön plana çıkaracak. Mecbur kalınırsa bonservis ödenecek. Ancak öncelikle satış yapılması gerekiyor.

Cim-Bom’da sezon sonu birçok futbolcunun mukavelesinin tamamlanması ise yönetimi rahatlatacak. Bu isimlere ödenen yıllık ücretler, maliyetten düşecek. Buradan gelecek para da zorunlu hallerde yeni futbolcuların transferinde kullanılacak.

(Akşam)

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