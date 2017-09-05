İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Aston Villa'da forma giyen forvet Ross McCormack'a teklif götürdüğünü öne sürdü
Fenerbahçe, Championship ekibi Aston Villa'nın forveti Ross McCormack'a teklif yaptı.
İngiliz Daily Mail'in haberine göre Fenerbahçe, Robin Van Persie'nin sakatlığının ardından forvet transferi için İngiltere'nin yolunu tuttu.
Fenerbahçe, Championship ekibi Aston Villa'nın 31 yaşındaki forveti Ross McCormack'a kiralık teklifte bulundu.
McCormack, Avrupa transfer sezonunun son gününde Sunderland'le masaya oturmuş fakat Aston Villa oyuncuyu kiralık değil, bonservisiyle göndermek istediği için iptal olmuştu. (Skorer)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.