İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Daniel Sturridge ile ilgilendiğini iddia etti

İngiliz 'TRANSFERmarketWEB' sitesi, Southampton'un sezon sonuna kadar kiralamak istediği Daniel Sturridege ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini yazdı. 28 yaşındaki yıldızın Liverpool'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlandığı hatırlatılırken, Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nda yer alabilmek için direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği vurgulandı. Stoke City, Real Betis, Sevilla ve Valencia'nın da golcü oyuncu için devrede olduğu ifade edildi.

132 MAÇTA 64 GOL VE 23 ASiST

BEIN Sports'un Fransa edisyonu da daha önce Fenerbahçe'nin Daniel Sturridge'ye talip olduğunu yazmıştı. 28 yaşındaki İngiliz forvet, bu sezon Premier Lig'de sadece 5'i ilk 11'de olmak üzere 9 maçta 431 dakika sahada kalırken, 2 gol 1 asistlik verim sağladı. Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gözüken siyahi oyuncu, 5 sezondur görev yaptığı Merseyside temsilcisi Liverpool'da toplamda ise 132 maçta 64 kez fileleri sarsıp, 23 asist gerçekleştirdi.

KANATTA DA OYNAYABiLiYOR

Kari yerinde Manchester City ve Chelsea formaları da giyen Daniel Sturridge'nin asıl mevkisi santrfor. Ancak kanatlarda da görev yapabiliyor. Liverpool'da bugüne kadar 23 asist yapması da gol atmak kadar attırmayı da sevdiğinin göstergesi.

Transferde önceliği sol beke veren Fenerbahçe'nin Sturridge'yi 'sürpriz'de tuttuğu belirtiliyor. Öncelikle kontenjanda yer açması gereken sarılacivertlilerin, Van Persie ve Fernandao'nun ikisini birden göndermesi halinde forvete takviye olarak Sturridge için kiralama teklifi yapabileceği bildirildi.

Fotomaç