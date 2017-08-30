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İngiliz basını Fenerbahçe'nin Fellaini'yi istediğini yazdı

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin gelecek sezon sözleşmesi sona erecek Marouane Fellaini'nin transferi için görüşmelere başladığını yazdı.

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Fenerbahçe, Belçikalı yıldız Marouone Fellaini'yle önümüzdeki yıl oyuncunun bonservissiz transferi için görüşüyor.

Haberi ''Fellabahçe'' başlığıyla duyuran The Sun, Sarı Lacivertlilerin önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek Manchester United'lı Marouane Fellaini'yle görüştüğünü yazdı.

Gazete, Fenerbahçe'nin, oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bonservissiz transfer için Fellaini'yle temasa geçtiğini iddia etti.

Habere göre Sarı Lacivertli yönetim, Fellaini'yi ikna edebilirse Belçikalı oyuncu 2018/2019 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek. Eğer oyuncuyla anlaşma sağlanırsa sözleşme Ocak 2018'de imzalanabilecek.

(Skorer)

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