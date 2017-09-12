İngiliz basını, Fenerbahçe'nin ocak ayı için Jack Wilshere ile ön anlaşma yaptığını yazdı

Aykut Kocaman, transfer döneminin bitmesine bir gün kalan yaptığı açıklamada, çok yönlü bir oyuncuyu kadroya katacaklarını söylemişti. Ancak Fenerbahçe’nin son transferi, sadece santrfor olarak görev yapabilen Vincent Janssen olmuştu. Kocaman’ın bahsettiği çok yönlü ismin ise Jack Wilshere olduğu ortaya çıktı.

Sezon sonu bedava

İngiliz basınında çıkan çeşitli haberlerde, Sarı- Lacivertliler’in 25 yaşındaki oyuncu için transfer döneminin sonunda girişimde bulunduğu kaydedildi. Ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığı, Wilshere ile anlaşma sağlanmasına rağmen Arsenal ile orta yolun bulunamadığı belirtildi. Fenerbahçe’nin; orta sahanın ortasında, forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabilen İngiliz yıldızla ara transfer dönemi için ön anlaşma yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin ocak ayında bir kez daha Arsenal’ın kapısını çalacağı ifade edildi. Eğer yine anlaşma sağlanamazsa, Wilshere haziranda bedavaya imza atabilir.

Arsenal tarihine geçmişti

Wilshere, 16 yaşındayken Arsenal ile ilk lig maçına çıkmış, kulüp tarihinde bunu başaran en genç isim olmuştu. 18 yaşında ise İngiltere Milli Takımı’nın formasını giymişti. Wilshere’ın dünyanın en iyi futbolcularından biri olması bekleniyordu ancak öyle olmadı. 25 yaşındaki futbolcu, özellikle Mesut Özil’in transferi sonrası gözden düşmüştü.