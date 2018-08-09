İngiliz basını, Jordan Ayew'in Galatasaray'dan resmi teklif aldığını yazdı

Ada basını, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Andre Ayew'in kardeşi Jordan Ayew'in Sarı-Kırmızılılar'dan resmi teklif aldığını öne sürdü. Haberde, Galatasaray'ın Swansea formasını giyen Ganalı yıldızı kiralamak istediğini ve görüşmelerin sürdüğü de ifade edildi.

26 yaşındaki oyuncu santrforda görev yapıyor. Ayrıca sağ kanat ve sol kanatta da oynayabiliyor. Swansea ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. İngiliz ekibi 2017'de Aston Villa'dan 5.9 milyon euro karşılığında Jordan Ayew'i transfer etmişti. Jordan, şu anda F.Bahçe'de forma giyen ağabeyi Andre Ayew'le Marsilya'da önemli işlere imza atmıştı.

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