İngiliz basını Mesut Özil'in devre arası transfer döneminde Manchester United'a transfer olacağını iddia etti
Daily Star gazetesinin ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iddia ettiği Mesut Özil'le ilgili bugün Ada basınından dev bir iddia daha geldi. Buna göre Türk asıllı Alman futbolcu, ara transferde çok konuşulacak bir transferin öznesi olabilir.
İngiltere'de yayım yapan Daily Star gazetesi, Arsenal'da mutsuz olduğunu ileri sürdüğü Mesut Özil'in ocak ayında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceğini yazmıştı.
Topçular'ın teknik patronu Unai Emery, Mesut'la aralarında sorun olduğuna yönelik iddiaları ısrarla yalanlasa da bugün Ada basınından yıldız futbolcuyla ilgili dev bir iddia daha geldi.
Ada'nın önde gelen gazetelerinden Daily Express, 29 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcunun ocak ayında Manchester United'a gitme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.
Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın asbaşkanı Ed Woodward'un ara transfer döneminde Mesut'u Jose Mourinho'ya hediye etmek istediği belirtildi. Mourinho ve Mesut, Real Madrid'de de birlikte çalışmışlardı.
(Fanatik)
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