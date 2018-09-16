İngiliz basını Mesut Özil'in devre arası transfer döneminde Manchester United'a transfer olacağını iddia etti Daily Star gazetesinin ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iddia ettiği Mesut Özil'le ilgili bugün Ada basınından dev bir iddia daha geldi. Buna göre Türk asıllı Alman futbolcu, ara transferde çok konuşulacak bir transferin öznesi olabilir.