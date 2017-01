İngiliz basınına göre Robin van Persie Fenerbahçe'den ayrılacak

Fenerbahçe takımı takviye etmeye çalışırken, Robin van Persie'nin Amsterdam'da Napoli ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

VAN PERSİE FENERBAHÇE'DEN 6,5 MİLYON EURO ALIYOR

İtalyan basınında yer alan haberde, Napilili yetkililerin yıldız futbolcuyla Amsterdam'da yemek yediği belirtildi. Konuşma sırasında rakamlar da gündeme geldi ancak Van Persie'nin Fenerbahçe'den aldığı ücret ile Napoli'nin teklifi arasında uçurum olunca pazarlığın başlamadan bittiği kaydedildi. Van Persie'nin sarı-lacivertli takımdan maç başılarla birlikte yılda 6.5 milyon euro'ya yakın para kazandığı belirtiliyor.

NAPOLİ'NİN TEKLİFİ VAN PERSİE TARAFINDAN GERİ ÇEVRİLDİ



Napoli'nin ise yılda 2.1 milyon euro teklif ettiği, Van Persie'nin de bu rakamı geri çevirdiği öğrenildi. Avrupa'da vergiler de oyuncular tarafından ödeniyor. Bu yüzden elit kulüpler dışındaki takımlar transferde futbolculara astronomik rakamlara çıkamıyor.

İNGİLİZ BASINI: VAN PERSİE FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK



The Sun gazetesi, Van Persie ile Napoli'nin yanı sıra Sao Paulo'nun da ilgilendiğini yazarken, Hollandalı oyuncunun her an Fenerbahçe'den ayrılabileceğini ileri sürdü. BAE'de yayın yapan Gulf News de Van Persie'nin ay başındaki Dubai tatili sırasında Al Ahli başkanıyla görüştüğünü iddia etmişti.