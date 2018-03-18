İngiliz basınından Cenk Tosun'a büyük övgü

Cenk Tosun Stoke City karşısında attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi. 2008-2009’da Middlesbrough formasıyla iki gol atan Tuncay Şanlı’nın ardından Premier Lig’de bir maçta iki gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

LIVERPOOL ECHO: Cenk Tosun gösterinin yıldızıydı

THE INDEPENDENT: Kahraman Cenk Tosun iki golle Everton’a kazandırdı

THE GUARDIAN: Cenk Tosun’dan gelen iki gol, Everton’a karlı bir zaferi getirdi

THE TELEGRAPH: Cenk Tosun sıkıntıyı giderdi, yolu açtı

THE TIMES: Cenk Tosun’un şık dublesi Everton’a ender deplasman galibiyetlerinden birini getirdi

THE SUN: Cenk hızır gibi yetişti. Yaptığı dubleyle galibiyeti getirdi.

ESPN: Salah 4 gol attı, Everton'u Cenk taşıdı

EUROSPORT UK: Cenk Tosun Everton'a kazandırırken, Stoke'u korkuya sürükledi

Everton taraftarı da karşılaşmanın ardından sosyal medyada Cenk Tosun’a övgü yağdırdı. Geçtiğimiz yıl takımdan ayrılarak Manchester United’a giden eski golcüleri Romelu Lukaku ile karşılaştırmaların dikkat çektiği yorumlarda, milli futbolcunun artık kalitesini ispatladığı konusunda fikir birliğine varıldı. Twitter’da bazı taraftarların reaksiyonları şöyle:

@Scoie_Man: Tosun, Lukaku’dan daha iyi.

@Sosso113: Lukaku da kim? Cenk Tosun bir makine.

@Bluebaggers11: Bizim Tosun’umuz var. Lukaku’ya kimin ihtiyacı olsun ki!

@LittleMatt83: Cenk Tosun hayati goller attı. Gerçek bir 9 numaramız oldu.

@acampbell68: Cenk Tosun sevgimden dolayı Türk berberlere gidip, bütün gün kovulana kadar orda takılıp kendisi hakkında muhabbet etmek istiyorum.

(Skorer)