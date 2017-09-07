İngiliz basınına göre Diego Costa transferin son günü Beşiktaş'a imza attırabilir
Transfer döneminde sona doğru girilirken İngiltere’den flaş bir iddia geldi.
İngiliz basını The Sun’da yer alan habere göre; Beşiktaş, Chelsea'nin kadroda düşünmediği Diego Costa'yı kiralık olarak yarın kadrosuna katabilir.
Beşiktaş’ın Cuma günü transfer dönemi kapanmadan transferi gerçekleştirmek için hazır olduğu yazıldı.
Haberde ayrıca Beşiktaş’ın Real Madrid’den Pepe gibi büyük bir isme imza attırdığı da belirtildi.
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