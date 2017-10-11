İngiliz basınına göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Daley Blind'i gözüne kestirdi

Aslan gözü kararttı, Asamoah seferberliği başlıyor... Yaz döneminde kulübü Juventus’un son anda vazgeçmesi nedeniyle Ganalı futbolcunun işini bitiremeyen Sarı-Kırmızılılar, 9. haftadaki Fenerbahçe derbisinden sonra İtalyan kulübünün kapısını bir kez daha çalacak.

Kulüp başkanı Dursun Özbek, 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 2 milyon Euro bonservis bütçesi ayırdı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Asamoah’ın Haziran ayında bedavaya alınma ihtimali bulunmasına rağmen, teknik patron Tudor’un ısrarı, ikinci girişimin hazırlayıcısı oldu.

Genel seviyenin altındalar

Hırvat hoca, sol beki güçlendirmek için Asamoah’ın mutlaka alınmasını istiyor. Tudor’a göre Latovlevici ve Linnes bu bölgeyi idare etse de, takımın genel seviyesinin altında kalan isimler.

Daley Blind iddiası

Devre arasında bir sol bek transferi yapmak isteyen Galatasaray için İngiliz basınından farklı bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray’ın, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de gündeminde bulunan Daley Blind’i gözüne kestirdiği ileri sürüldü. Manchester United’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Hollandalı savunmacı için Sarı- Kırmızılılar’ın kiralama formülünü düşündüğü iddia ediliyor. Buna karşın Blind, Premier Lig’de bu sezon 4 maçta 90’ar dakika süre aldı ve Şampiyonlar Ligi’ndeki 2 maçta da 180 dakika sahada kaldı. 4 kulvarda birden yarışan Manchester United’ın, Blind’in gitmesine kolay kolay izin vermeyeceği belirtiliyor.