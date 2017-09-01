İngiliz basınına göre Ryan Babel Newcastle'da

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in Newcastle United formalı fotoğrafı, İngiltere'de heyecan yarattı.

İngiltere'de Ryan Babel'in Newcastle United'a transfer olduğu açıklandı ve fotoğraf paylaşıldı. Bu paylaşımın üzerine tecrübeli oyuncuya tebrik ve soru mesajları geldi.

Hollandalı futbolcu, Newcastle United'a transfer olmadığını açıklamak zorunda kaldı. Bir Newcastle taraftarının "Rafa Benitez ile bir araya gelen Babel'e tebrikler" paylaşımına Babel şu yanıtı verdi: "Çocuklar konuyu bilmiyorum ama helikopterim bütün gün garajdaydı."

(Sporx)