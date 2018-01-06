İngiliz basınından Cenk Tosun'a ilginç benzetme

Everton'a satılan Cenk Tosun hakkında Türkiye'de, "Beşiktaş çok iyi bir satış yaptı. Cenk Tosun bu parayı etmez. Değerinin üstünde bir paraya satıldı" gibi olumsuz yorumlar yapılsa da İngilizler bu konuda farklı düşünüyor. Everton'un geçmişte formasını terletmiş sembol isimlerinden Don Hutchison övgüyle bahsettiği Cenk'in çok uygun bir bedelle alındığını söyelid. Hutchison, "Premier Lig'de 10 gol barajını geçemeyen oyunculara 50 milyon pound ödeniyor. Cenk kesinlikle çok önemli işler yapacaktır" dedi.

TAKIMA UYUM SÜRECİ OLACAKTIR

Cenk'in yeni hocası olan Everton Menajeri Sam Allardyce, yeni yıldızına güvenini şöyle anlattı: 26 yaşında bu özelliklere sahip başka bir oyuncu bulmak imkansız. Premier Lig'de oynama arzusu ve özellikleri onun başarılı olacağını gösteriyor. Bu kalibre ve duruştaki bir oyuncudan gelen işaretler son derece isabetli bir transfer olduğunu gösteriyor. Çok dikkatli bir şekilde onun takıma uyum sağlaması için yardımcı olacağız. Neler yapabileceği konusunda olumsuz yargılar doğru değil. Zamanla neler yapacağını, üretip üretmediğini birlikte göreceğiz.

GOODİSON PARK'TA İZ BIRAKACAK

İngiliz sitelerinden inews.co.uk'da Cenk Tosun hakkında yer alan geniş değerlendirme yazısında ise özetle şu özelliklerine dikkat çekildi: Son yıllarda Türk Milli Takımı'nın dayanağı. Beşiktaş'ta bir kahraman, efsane. Almanya'dan G.Antep'e transfer olduktan sonra onun için yükseliş başladı. Demba Ba ve Gomez gibi golcülerle stajını yaptı. Mario Gomez ve Zlatan İbrahimovic karışımı özellikleri var. İki ayağını ve kafasını da iyi kullanıyor. Bu onun için büyük avantaj. Tam bir ceza sahası avcısı. Burada başarılı olacağına dair kuşku yok. Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol zaten grup aşamasının en iyi golü seçildi. Goodison Park'ta ve İngilizlerin hafızasında uzun süre kalacak izler bırakacağından kuşku duymuyoruz."

Akşam