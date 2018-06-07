İngiliz basınından Everton'a Larin önerisi

İNGİLİZ basını Beşiktaş’ın genç golcüsü Cyle Larin anazili yayınladı. Kanadalı oyuncunun Orlando City’de 89 maçta 44 gol attığı ve Beşiktaş’a transfer olduğu hatırlatılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: İlk başta yedek kalan Cyle Larin, sezonun sonunda kendini gösterdi. 2 maçta 4 gol atmayı başardı ve ölümcül olabileceğini gösterdi. Hızlı, güçlü ve teknik. Kafasında ileride Premier Lig’de oynamak var ve bunun için tüm özelliklere sahip olduğu görülüyor. Belki biraz savunma konusunda çalışması gerekiyor.

İDEAL BİR SEÇENEK OLACAK GİBİ

Kısa bir süre şans bulmasına rağmen Cenk Tosun’un yerini dolduracak kalitenin dolabında saklı olduğunu çoktan gösterdi. Larin’in ceza sahası içindeki etkileyici gol rekoru ve hareketi göz önüne alındığında, ideal bir seçenek olabilirdi. Everton belki de Klaassen’i isteyen Beşiktaş’a, Hollandalı oyuncuyu verip, Larin’i almalı. Böyle bir transfer Everton’a gelecekte önemli bir oyuncu kazandırabilir. Larin, bu sezon Beşiktaş’ta daha çok süre alacak potansiyeli olduğunu son maçlarda gösterdi.

ŞENOL GÜNEŞ’İN DE GÖZÜNE GİRDİ

Cyle Larin için Beşiktaş yönetimi ve teknik ekibi de benzer düşüncede. Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetimle yaptığı son toplantıda Larin’i gelecek sezon tek forvet olarak oynatacağını açıklamıştı. Kanadalı oyuncunun az şans bulmasına rağmen gösterdiği performanstan memnun kalan Güneş, Negredo ve Love’u ise düşünmüyor. Şenol Güneş bu golcülerin alıcısı bulunması halinde satılması konusunda da yönetime rapor vermişti.

(Aksam)