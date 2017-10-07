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İngiliz devi Arsenal, Barcelona'nın kadroda düşünmediği Arda Turan'ın peşine düştü!

İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Arda Turan'ın yolu İngiltere'ye düşebilir.

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İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin kadroda düşünmediği Arda Turan, Ocak ayında takımdan ayrılabilir. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyla İngiltere Ligi ekiplerinden Arsenal'in ilgilendiği iddia edildi. Arsenal'in Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Arda Turan'ı Ocak ayında renklerine bağlamak için girişimlerde bulunacağı iddia edilirken, İngiliz ekibinin bu yarıştaki en ciddi rakibinin Galatasaray olacağı belirtildi.
 
DHA

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