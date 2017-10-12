İngiliz devi Arsenal'dan Oğuzhan Özyakup için 20 milyon pound

Beşiktaşlı yüdızlara her geçen gün bir talip çıkmaya devam ediyor... İngiliz ekiplerinden Crystal Palace ile Tottenham'ın, golcü oyuncu Cenk Tosun'u istemesinin ardından bir başka Ada ekibi Arsenal, Oğuzhan Özyakup'u listesine aldı.

Arsenal, 2008 yılında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın altyapısından renklerine bağladığı Oğuzhan'ı 2012'ye kadar bünyesinde tutup, 500 bin euroya Beşiktaş'a göndermişti. Zaman içerisinde 25 yaşmdaki futbolcunun gelişimini takip eden Arsenal, Ozzie'nin hem Beşiktaş'taki performansını hem de milli takımındaki efektif oyununu yakından inceleyerek, yıldız oyun kurucuyu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

ÖNCE KONTRATINI YENİLEYECEK

30 Haziran 2018 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan, normal şartlarda ocak aymda sezon sonunda gitme koşuluyla başka bir kulüple ön protokol imzalayabilir. Ancak Beşiktaş'a vefa borcunun olduğunu her defasında dile getiren Kaptan, kulübüne para kazandırmadan gitmek istemiyor. Bu nedenle ocak ayı gelmeden Siyah-Beyazlı ekiple yeni bir kontrat imzalayacak olan Ozzie, sözleşmesini uzattıktan sonra yurt dışına gitmek için yönetimden izin isteyecek.

Şu anda Alman futbol sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre 12 milyon euro piyasa değeri bulunan Ozzie için Arsenal'in 20 milyon pound öneride bulunacağı İngiliz basını tarafından iddia edildi.

ORTA SAHALARI SIK SAKATLANIYOR

İngiliz basmma göre Arsenal Teknik Direktörü Arşene Wenger, sürekli sakatlanan orta saha oyuncuları Ramsey, Wilshere, Cazorla ve Coquelin'den dolayı, yönetiminden bu bölgeye transfer yapılmasını talep etti.

Weng'er'in, Ozzie'yi hem tanıması hem de gelişimini yakından takip etmesi, bu transferin önünü açan bir başka faktör. Beşiktaş formasıyla 190 resmi müsabakaya çıkan Ozzie, son iki yıldaki şampiyonlukta büyük katkı sağladı. 25 yaşındaki yıldız özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte parladı. (Akşam)