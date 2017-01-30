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Chelsea Muslera için geliyor!

Premier Lig lideri Chelsea'de yedek kaleci Asmir Begovic takımdan ayrılmak istedğini belirtince, Maviler'de B planı devreye girdi.

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Premier Lig'de en yakın rakibi Arsenal'in 8 puan önünde lider konumda bulunan Chelsea'de yedek kaleci Asmir Begovic, süre alamaması sebebiyle takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti.

İlk hedef Muslera!

SkySports'ta yer alan habere göre; Maviler, Begovic'in yerine Galatasaray'ın yıldız ismi Fernando Muslera'yı düşünüyor. 29 yaşındaki Bosnalı kaleci bu sezon sadece 7 maçta forma giyerken, tecrübeli kaleci için Chelsea 12 milyon euro talep ediyor.

Londra ekibinin Asmir Begovic'i satmadan hiçbir şekilde yeni kaleci arayışına girmeyeceği belirtilirken, Bournemouth dışında ciddi bir teklifin de olmadığı yazıldı.

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