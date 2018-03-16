İngiliz medyasına göre Mourinho, PSG'e gidecek

Mirror'ın haberine göre rakipleriyle mücadele edebilmek adına Manchester United yönetiminden daha fazla bütçe isteyen Portekizli teknik adam ile yollar ayrılabilir.

PSG'nin kıskacında olan ve son iki yılda transfere yaklaşık 300 milyon pound harcayan Jose Mourinho'nun ekibi, Sevilla'ya UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elenmişti.

Manchester United ile 2020 yılına dek sözleşmesi süren Jose Mourinho da talepleri kabul görmediği takdirde takımdan ayrılmayı düşünüyor.

(Goal)