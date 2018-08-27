İngiliz stoper Gary Cahill adım adım Galatasaray'a!

Savunma hattına liderlik yapabilecek bir oyuncu almak isteyen Galatasaray, Chelsea'nin kadroda düşünmediği, bu nedenle İngiliz kulübünden ayrılmaya hazırlanan Gary Cahill ile görüşmelere başladı.

32 yaşındaki stoper bu nedenle Chelsea'nin dün deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 yendiği maçın kadrosuna alınmadı.

Cahill ile kulübü Chelsea'nin, Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt verdiği imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

MODESTE VE NDIAYE DE GELİYOR

Diğer taraftan forvet arayışını sürdüren G.Saray, Modeste transferini bitirme aşamasına geldi.

Yıllık 3 milyon Euro'ya söz kesilen ancak 5 milyon Euro imza parası istediği için henüz imza atmayan Fransız oyuncuyla 1-2 gün içinde anlaşma sağlanması bekleniyor.

Bu arada 1 yıllığına kiralanan Ndiaye de bugün İstanbul'a gelecek.

(Hürriyet)