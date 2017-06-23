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İngiliz tenisçi Dan Evans doping yaptığını itiraf etti

İngiliz tenisçi Dan Evans, doping testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Büyük Britanya ile Davis Cup'ta mücadele eden 27 yaşındaki sporcu, kendisinden nisan ayında alınan numunede uyuşturucu maddeye rastlandığını bildirdi.

Ülkesinin tek erkekler klasmanında üçüncü sırada yer alan Evans, yaptığı açıklamada, hata ettiğini ve bununla yüzleşmek zorunda olduğunu dile getirdi.

İki yıl önce dünya klasmanında 772. sırada bulunan sporcu, geçen yıl mart ayında 41. basamağa kadar yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti.

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