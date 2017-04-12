Fenerbahçe Marco van Ginkel'in peşine düştü

Bonservisi Chelsea'de olan Marco van Ginkel, sezonun ikinci yarısından bu yana Psv Eindhoven'da kiralık olarak forma giyiyor. PSV, Hollanda Ligi'nde oynadığı 11 maçta 7 gol atan van Ginkel'i yeni sezonda da kadrosunda görmek istiyor. Ancak İngiliz basınına göre 24 yaşındaki Hollandali futbolcunun talipleri arasında Fenerbahçe de var.

Ada basınında çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, bu transfer için Chelsea'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Van Ginkel, Chelsea ve PSV Eindhoven'in dışında Vitesse, Milan ve Stoke City gibi takımlarda da forma giydi.