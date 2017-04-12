Fenerbahçe Marco van Ginkel'in peşine düştü
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe Hollandalı orta saha oyuncusu Marco van Ginkel ile temas halinde
Bonservisi Chelsea'de olan Marco van Ginkel, sezonun ikinci yarısından bu yana Psv Eindhoven'da kiralık olarak forma giyiyor. PSV, Hollanda Ligi'nde oynadığı 11 maçta 7 gol atan van Ginkel'i yeni sezonda da kadrosunda görmek istiyor. Ancak İngiliz basınına göre 24 yaşındaki Hollandali futbolcunun talipleri arasında Fenerbahçe de var.
Ada basınında çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, bu transfer için Chelsea'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Van Ginkel, Chelsea ve PSV Eindhoven'in dışında Vitesse, Milan ve Stoke City gibi takımlarda da forma giydi.
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