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Jeremain Lens, İtalyan devi Napoli'ye transfer oluyor

Sunderland'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Jeremain Lens, Serie A devi Napoli'ye transfer oluyor.

  • Milliyet
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Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve Sunderland ile bonservisi konusunda görüşülen Jeremain Lens'le ilgili şok gelişme yaşandı.

Hollandalı futbolcu konusunda İtalyan devi Napoli’nin oldukça istekli olduğu yazıldı. Daily Mirror gazetesinin haberine göre, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele verecek İtalyan takımının, güçlü bir kadro amaçladığı ifade edildi. Ayrıca gelecek sezon ligde de yine iddialı olmak isteyen Napoli’nin Lens’e ihtiyaç duyduğu belirtildi. Lens konusunda da Napoli’nin Fenerbahçe ile beraber en ciddi kulüp olduğu öne sürüldü.

Napoli yönetiminin Lens’in şartlarını sormak için Sunderland yönetimi ile temasa geçtiği kaydedildi. İtalyan devi, kırmızı-beyazlılar’ın talep ettiği 12 milyon euroyu vermeye hazır.

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