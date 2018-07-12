İngilizler hemen başlamak istedi, Cüneyt Çakır fark etti
İngilizler, Dünya Kupası yarı finalinde Mandzukic'in galibiyet golünün ardından Hırvat oyuncuların gol sevincini yaşadıkları sırada oyuna hızlıca başlayıp gol atmak istediler. Ancak o esnada devreye giren hakem Cüneyt Çakır, başlama düdüğünü çalmadığı için İngilizler'in bu 'uyanık' çabası yarıda kaldı.
Hırvatistan'ın İngiltere'yi uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenip Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda finale yükseldiği maçta ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı.
Hırvat futbolcular, 109. dakikada yıldız oyuncuları Mario Mandzukic'le buldukları golün ardından köşe gönderinde büyük bir sevinç yaşadılar. Bu coşku esnasında yedek kulübesi de dahil olmak üzere tüm futbolcular rakipleri İngiltere'nin yarı sahasına doğru koştu. Ancak İngilizler bu sırada hızlıca davranarak bir anda karşılaşmaya başladılar.
LİNGARD VE RASHFORD'DAN HAYAL KIRIKLIĞI
TV'ye yansımayan bu anlarda durumu hemen fark eden Cüneyt Çakır, Hırvat oyuncuların İngiltere yarı sahasında olması ve maçın başlaması için talimat vermemesi nedeniyle İngilizler'in bu atağını yarıda kesti. Pozisyonu golle sonuçlandırmak için girişimde bulunan Lingard ve Rashford da Çakır'ın uyarısının ardından orta noktaya geri döndüler.
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