İngilizlerden Cenk Tosun'a çağrı! 'Burada kral olacaksın'

Everton’ın Cenk Tosun hamlesi İngiltere’de heyecan yarattı. Everton taraftarları, Cenk’in önceki gün Vodafone Park’ta Beşiktaş tribünleriyle selamlaşmasını vedalaşma olarak değerlendirdi.

Mavilerin taraftarları sosyal medyada, ‘Kral geliyor’, ‘Burada mutlu olacaksınız’, ‘Üzülme, burası yeni evin’ mesajlarını paylaştı. Cenk Tosun vedalaşma görüntüleri de kısa sürede İngiltere’de twitter üzerinde en çok konuşulan konular arasına girdi.