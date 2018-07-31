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İngilizlere göre Beşiktaş Ospina ile anlaştı

Arsenal’e yakın bir haber sitesi, Beşiktaş’ın Ospina ile anlaştığını, kulüplerin ise görüştüğünü bildirdi.

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FABRİ’NİN ayrılmasından sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın, Ospina ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Arsenal’e yakın bir İngiliz sitesi, Ospina ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve anlaşmanın tamamlandığını öne sürdü. Ancak Kolombiyalı kaleci için Arsenal’le yapılan görüşmelerde ise henüz netlik olmadığını bildirdi. Londra Futbol da haberi, “Ospina, Beşiktaş’a el salladı” diye duyurdu. Haberin devamında başarılı file bekçisinin Emirates’ten ayrılmaya hazırlandığı da belirtildi. Bernd Leno’nun gelmesiyle Arsenal’de Cech de 2. kaleci durumuna düştü.

(Aksam)

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