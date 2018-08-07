İngilizlere göre Fraser Forster Beşiktaş'a imza atacak

Fabricio’yu Fulham’a gönderen Beşiktaş, kaleci rotasını İngiltere’ye çevirdi. Southampton’dan ayrılmaya hazırlanan Fraser Forster’ın siyah-beyazlıların gündeminde olduğu belirtildi. Southampton’dan ayrılmaya hazırlanan Fraser Forster’ın siyah-beyazlıların gündeminde olduğu belirtildi. Tecrübeli kalecinin İngiliz kulübünden ayrılmaya hazırlandığı siyah-beyazlıların da devreye girmek istediği vurgulandı.

Daha önce Burnley ile de görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Forster, yurt dışında oynama fikrine de sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon da performans olarak zaman zaman sıkıntı yaşayan tecrübeli eldiven, kariyerinde değişiklik arıyor. Öte yandan, Fenerbahçe’nin de bir süre Forster’la ilgilendiği öne sürüldü.