İngilizlere göre Jeremain Lens Sunderland'in en kötü transferlerinden biri
İngiltere'nin prestijli gazetelerinden biri olan Guardian, Jeremain Lens hakkında ilginç bir analiz yayınladı.
Beşiktaş'a transfer olduğudan bir yana istenilen performansı sergileyemeyen ve taraftarın istenmeyen adam ilan ettiği Jeremain Lens'e bir şok da eski kulübünden geldi.
Geçtiğimiz sezon sanderlan'den kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı futbolcu, 2017-2018 sezonu başında bu kez kiralık olarak Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olmuştu. Siyah beyazlılar devre arasında Lens'in 4 milyon euro ödeyerek Lens'in satın alma opsiyonunu kullanmış ve 30 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Gösterdiği performansla siyah beyazlı taraftarların büyük tepkisini çeken Hollandalı futbolcu eski kulübü Sunderland’in son 10 yıldaki en kötü transferlerinden biri olarak gösterildi. Guardian Gazetesi’nde yapılan araştırma haberde, 2009 yılından bu yana Sunderland’in yaptığı en kötü transferler listelendi.
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