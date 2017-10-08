İngilizlere göre Robin van Persie Feyenoord'la anlaştı
Fenerbahçe'de beklenen patlamayı yapamayan ve yıllık 5 milyon euro kazanan Robin van Persie, Feyenoord'la anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'de "İstenmeyen adam" ilan edilen oyuncu ile ilgili flaş gelişme yaşandı. İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre; Fenerbahçe genç oyuncusu Eljif Elmas'a kontenjan açmak için RVP'yi göndermek istedi. Hollandalı da Ocak'ta Feyenoord'a dönmeyi kabul etti.İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre; Fenerbahçe genç oyuncusu Eljif Elmas'a kontenjan açmak için RVP'yi göndermek istedi. Hollandalı da Ocak'ta Feyenoord'a dönmeyi kabul etti.
KOCAMAN'LA DA OLMADI
İlk geldiği yıl Pereira ile yıldızı barışmayan RVP, geçen sene de Advocaat tarafından yetersiz bulunmuştu. Şimdiki hocası Aykut Kocaman da Van Persie'den ümidi kesti.
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