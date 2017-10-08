Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İngilizlere göre Robin van Persie Feyenoord'la anlaştı

Fenerbahçe'de beklenen patlamayı yapamayan ve yıllık 5 milyon euro kazanan Robin van Persie, Feyenoord'la anlaşmaya vardı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de "İstenmeyen adam" ilan edilen oyuncu ile ilgili flaş gelişme yaşandı. İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre; Fenerbahçe genç oyuncusu Eljif Elmas'a kontenjan açmak için RVP'yi göndermek istedi. Hollandalı da Ocak'ta Feyenoord'a dönmeyi kabul etti.İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre; Fenerbahçe genç oyuncusu Eljif Elmas'a kontenjan açmak için RVP'yi göndermek istedi. Hollandalı da Ocak'ta Feyenoord'a dönmeyi kabul etti.

KOCAMAN'LA DA OLMADI

İlk geldiği yıl Pereira ile yıldızı barışmayan RVP, geçen sene de Advocaat tarafından yetersiz bulunmuştu. Şimdiki hocası Aykut Kocaman da Van Persie'den ümidi kesti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! AK Parti'de eski isimler geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! AK Parti'de eski isimler geri mi dönüyor?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA