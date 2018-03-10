İngilizlerin yeni favorisi Süper Lig

İngiliz gazetesi The Sun, 'Premier Lig ve La Liga'yı unutun. Avrupa'nın en heyecanlı ligi Türkiye Süper Ligi' olarak duyurduğu haberde Spor Toto Süper Lig'e övgüler yağdırdı.

Skorer'in haberie göre; Avrupa'nın en büyük liglerinde şampiyonlar şimdiden belli olurken Süper Lig'de henüz bir kesin şampiyon adayı yok. İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Fransa'da PSG, Almanya'da ise Bayern Münih matematiksel olarak kesinleştirmese bile artık şampiyon kabul edilirken Türkiye'de durumlar tamamen karışık.

Adebayor, Gomis, Negredo, Soldado...

Süper Lig'de ilk 4 takımın da şampiyonluk şansı devam ederken oynanacak bir maçın bile zirve yarışında değeri çok büyük. Şampiyonluk yolundaki İstanbul takımlarının hepsinde önceden Premier Lig'de forma giymiş isimlerin olduğuna dikkat çeken The Sun, 25. hafta öncesi Adebayor'lu Başakşehir ve Gomis'li Galatasaray'ın zirveyi paylaştığına dikkat çekerken, son 2 sezonun şampiyonu Negredo'lu, Babel'li Beşiktaş'ın en yakın takipçi olduğunu belirtti. Eski Premier Lig futbolcuları Soldado ve Skrtel'li Fenerbahçe'nin de diğer bir şampiyonluk adayı olduğunu vurgulayan The Sun 4 takımın kendi aralarında yaptığı maçlara dikkat çekti.

Başakşehir'in 5-1'lik galibiyetine vurgu

Daha önce hiç şampiyonluk kazanamamış olan Başakşehir'in kadrosundaki Adebayor, Arda Turan gibi yıldızların bu yarışta çok önemli olduğu belirtilirken ligin ilk yarısında Galatasaray karşısında alınan 5-1'lik skorun öneminden bahsedildi.

Şampiyonluk yolunda en kritik hafta

Ligin bitimine 10 maç kalmasına rağmen bu kadar belirsizlik yaşanan ligde önümüzdeki haftanın Fenerbahçe-Galatasaray, Başakşehir-Beşiktaş maçlarına sahne olacağını ve bu maçlardan sonra şampiyonluk yarışının şekillenebileceği belirtildi.