Juventus Emre Can için harekete geçti
Liverpool'da oynadığı futbolla zaman zaman tribünlerin tepkisini çeken Emre Can için Juventus devreye girdi.
- Sporx
İtalya'nın yüksek prestijli spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Juventus'un Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.
Gazetede çıkan haberde, Juventus'un 23 yaşındaki oyuncuyu izletmek için scout ekibi gönderdiği ve oyuncuyu ara transfer döneminde olmazsa yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yer aldı.
Orta sahanın yanı sıra savunmada da forma giyebilen Emre Can, bu sezon 22 maçta forma giyerken takımına 3 gol 1 asistlik bir katkı sağladı.
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