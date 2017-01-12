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İngiltere Milli Takımı eski hocası evinde ölü bulundu

Bir dönem İngiltere Milli Takımını da yöneten başarılı futbol adamı Graham Taylor, bu sabah evinde ölü bulundu. 72 yaşındaki Taylor'ın ölüm sebebi olarak kalp krizinden şüpheleniliyor.

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1944 yılında dünyaya gelen Taylor, Scunthorpe, Grimsy, Lincoln City gibi takımlarda oynayarak futbolculuk kariyerini geride bıraktıktan sonra menejerlik kariyerine Lincoln'de başladı.

Menejerlik kariyerinde Watford, Wolverhampton, Aston Villa gibi klüpleri yöneten Taylor, başarılarıyla İngiltere Milli Takımı teknik direktörlüğüne kadar yükseldi. 1990'da başladığı milli takım kariyerini 3 yıl sürdüren Taylor, takımın 1994 Dünya Kupası finallerine gidememesi sonucu görevinden kovuldu.

Taylor son olarak, Watford klübünün onursal başkanlığı koltuğunda oturuyordu.

Ölüm haberini kamuoyuna duyuran ailesi Taylor'ın ölümünü "beklenmedik ve çok üzücü" olarak nitelerken, kendisini yatağında ölü bulduklarını ve kalp krizinden şüphelendiklerini belirtti. 

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