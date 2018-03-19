İngiltere'de gündem Salah ve Cenk Tosun

Everton formasıyla son 3 maçta 4 gol atan Cenk Tosun, Liverpool şehrinde de oldukça popüler oldu. Milli takım haftasına girilen fikstürde Liverpool Echo gazetesi özel bir manşetle okuyucularının önüne çıktı.

Liverpool şehrinin en popüler gazetesi Echo’nun dün geceki baskısında Liverpool’un bu sezon yıldızlaşan futbolcusu Mohammed Salah ve devre arasında Everton’a katılarak son dönemde Romelu Lukaku ile karşılaştırılan Cenk Tosun, manşete çıkarıldı.

Cenk Tosun’un Stoke City deplasmanında 2-1’lik galibiyete verdiği katkı ile Watford’a 5 gol atan Liverpool’da Salah’ın şovu, özel olarak irdelendi.

Cenk Tosun ile Mo Salah için iki özel sayfalık dosya haber yapıldı. Ayrıca iki özel köşe yazısı da ele alındı. Cenk Tosun’un artık ipleri ele aldığı ve Everton’ı taşımaya başladığı vurgulandı.

Öte yandan, Jamie Redknapp, haftanın ilk 11’inde Cenk Tosun’u forvet hattına yerleştirdi.

(Skorer)